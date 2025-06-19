Замкнутый круг: отсутствие реальных переговоров о мире обрушивает российскую экономику

Фактический срыв российских переговоров с Украиной, вести которые Путин назначил антиукраинского пропагандиста Владимира Мединского
, имеет не только политические последствия, пишет колумнист ДВ Вадим Штепа.
- Стремительная милитаризация самой российской экономики ее не спасает.
- Foto: Liis Treimann
Политические, конечно, прежде всего: Россия настаивает на том, что аннексированный в 2014 году Крым, а также четыре украинские области – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская – юридически принадлежат ей, хотя она эти области даже не полностью захватила. Конечно, Украина не может согласиться с такими претензиями, и поэтому всякие попытки переговоров заходят в тупик.
Но отсутствие реального переговорного процесса приводит Россию и к экономическим
потерям. Курс рубля и российские акции резко упали
после заявления Путина о нежелании вести переговоры с «террористической» Украиной.
Само по себе это заявление выглядит полным переворачиванием реальности. Если бы не полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, которое сопровождается целым рядом военных преступлений – от Бучи до целенаправленных бомбардировок жилых домов в разных городах – то, конечно, ВСУ никогда бы не пришло в голову проводить операцию «Паутина» по уничтожению российской стратегической авиации и подрыву железнодорожных мостов.
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Экономика может нормально развиваться лишь в условиях политической стабильности, но кремлевское затягивание войны, напротив, постоянно дестабилизирует ситуацию. Неслучайно, что из России ушло множество множество мировых компаний, которые интегрировали страну в глобальную экономику.
И стремительная милитаризация самой российской экономики ее не спасает. Конечно, иногда развитие военных технологий может «тянуть» за собой и модернизировать гражданские отрасли. Можно вспомнить, например, эпоху освоения космоса, которая начиналась с производства боевых ракет, но привела к полету Гагарина и высадке на Луне. Мировой интернет также начинался с закрытых военных разработок Пентагона, но сегодня без него невозможно представить всё современное человечество. Однако массовое открытие новых военных заводов
в России за последние годы и интенсивное расширение старых имеет именно самоцельный характер. Это никак не развивает гражданскую экономику, но напротив – требует постоянного вкладывания бюджетных средств.
Основным источником доходов российского бюджета продолжает оставаться экспорт нефти и других природных ресурсов. Но тем не менее, прибыли от этого экспорта постоянно снижаются
и уже упали до минимума с начала вторжения в Украину. Экспорт российской пшеницы вообще обвалился
в пять раз. Это прямой результат того, что кремлевское руководство своей войной само загнало страну в международную изоляцию.
Внезапно начавшаяся израильско-иранская война несколько подняла мировые цены на нефть. И это у некоторых российских политиков порождает надежды на пополнение бюджета. Однако международные санкции за войну и изоляция от развитых стран от этого никуда не деваются. Китай, конечно, готов и по-прежнему покупать российскую нефть – но лишь с огромными скидками
, которые никак не компенсируют потерю Россией европейского нефтегазового рынка.
Кроме того, американские сенаторы в настоящее время разрабатывают проект
о введении гигантских, 500%-ных пошлин для тех стран, которые продолжают экспортировать российские энергоресурсы. «Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится» – заявил Линдси Грэм.
Путин сегодня заявляет, что он мог бы выступить в роли посредника в прекращении израильско-иранского конфликта. Но президент Франции Эмманюэль Макрон отнесся к этому довольно скептически
: «Я не верю, что Россия, которая сама вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом быть посредником».
В итоге, получается замкнутый круг – Путин с его имперским мировоззрением не может отказаться от своих территориальных претензий к Украине и поэтому не ведет с ней никаких реальных переговоров о прекращении огня. Но тем самым он продолжает сохранять Россию в международной изоляции и обрушивает ее собственную экономику.
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