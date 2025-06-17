Питер Померанцев: мы не понимаем, что находимся в состоянии войны. Вот почему Россия побеждает

Российский эксперт по информационной войне Питер Померанцев предупреждает в интервью изданию Äripäev, что если никто не будет прислушиваться к Трампу и Орбану, демократический порядок развалится.
- Кремль культивировал вокруг себя и восприимчивую американскую аудиторию. Телеведущий и один из активных сторонников президента США Дональда Трампа Такер Карлсон (слева) – один из некритичных распространителей послания Владимира Путина.
- Foto: AP/Scanpix
Вступивший 25 лет назад в должность премьер-министра России Владимир Путин решает начать «антитеррористическую» операцию в Чечне. За полгода российская армия разрушает столицу чеченцев Грозный, и народ выбирает Путина президентом.
Но когда несколько месяцев спустя в Баренцевом море на атомной подводной лодке «Курск» взрывается торпеда, унося в могилу 118 молодых мужчин, молодой президент оказывается в тупике. Он сидит за закрытыми дверями в сочинской летней резиденции и отказывается от предложенной Великобританией и Норвегией помощи.
На государственных телеканалах в первые дни нет никаких признаков того, что что-то произошло. Однако самый популярный российский частный канал НТВ показывает с утра до вечера рыдающих матерей и ставит под сомнение официальную версию событий. Когда Путин, наконец, встречается с родителями моряков, ему кричат прямо в лицо. В первый и последний раз.
Год спустя НТВ становится собственностью «Газпрома», и бывшие сотрудники покидают телеканал. К 2004 году, когда российские спецслужбы убивают 186 захваченных в заложники детей в городе Беслан в Северной Осетии, от независимой журналистики в стране сохранились лишь жалкие остатки. Для Путина это только начало.
«Мы делаем вид, что мы зрители. Нет, мы уже жертвы», – говорит Питер Померанцев, который работал в те годы в Москве на телевидении. Он стал свидетелем того, как президент Путин превратился в царя, как из свободы мысли сделали преступление, а информация стала оружием.
Журналистку Анну Политковскую Путин убивает к ее 54-летию. Однако революции в Грузии и Украине показывают ему, что нужно контролировать общественное пространство и за пределами страны. И поскольку оружие больше не Макаров, а искажение и преувеличение, Запад не замечает, что кровь уже проливается. Когда в 2022 году российские войска полномасштабно вторгаются в Украину, в Вашингтоне, Берлине и Париже все еще спорят, чья это война.
«Если преподнести эту историю как Россия против Украины, вы уже полностью промахнетесь, о чем идет речь на самом деле», – говорит Померанцев. Эту войну выиграют не под Покровском, а в наших головах. И хотя, по словам Померанцева, мы уже проиграли, он все же написал книгу «Как выиграть информационную войну».
Питер Померанцев – британский журналист и публицист, родившийся в Киеве. Он написал три книги по теме информационной войны, среди которых наиболее успешная – «Правды нет, и все возможно» (Tänapäev, 2015), а самая последняя – «Как выиграть информационную войну» (Tänapäev, 2025). Историк Энн Эпплбаум называет его одним из лучших журналистов, описывающих путинизм в России.
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