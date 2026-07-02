Глава Uptime: время требует от ИТ-компаний пересмотреть приоритеты

Рабочий компьютер и телефон стали для многих людей естественной частью повседневной жизни, и чаще всего ими пользуются и для не связанных с работой дел. По словам инженера по кибербезопасности Telia Тарво Кунца, именно это и повышает риски, последствия которых могут затронуть всю компанию.