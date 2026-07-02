Глава Uptime: время требует от ИТ-компаний пересмотреть приоритеты
Рост дается ИТ-компаниям . труднее, чем в предыдущие годы. Помочь может четкий выбор того, в чем компания сильна и проблемы каких клиентов она решает лучше всего, считает исполнительный директор Uptime Ээро Тохвер.
«ИТ-компаниям становится все труднее работать по модели „делаем всё для всех“. Когда клиент становится осторожнее и требовательнее, поставщик услуг должен уметь чётко объяснить, в чем его сильные стороны и почему именно ему стоит доверять», — считает глава Uptime Ээро Тохвер.
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Еще пару лет назад ИТ-рынок развивался очень быстро. Компании смелее инвестировали в цифровые решения, спрос на разработчиков был высоким, а многие проекты запускались уже потому, что те или иные процессы просто нужно было цифровизировать.
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