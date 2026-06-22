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Райдо Кивикангур: со стилем управления «жду белый корабль» далеко не уплыть

Зрелый руководитель не строит работу отдела на ожидании, что откуда-то придет белый корабль и исправит ситуацию. Он спрашивает: «А что мы сами можем сделать здесь следующим делом?» – пишет тренер по управлению Райдо Кивикангур.
Обоснования могут быть логичными, часто даже правильными. Но результат в итоге все равно создает то, что люди делают потом, говорит Райдо Кивикангур.
  • Обоснования могут быть логичными, часто даже правильными. Но результат в итоге все равно создает то, что люди делают потом, говорит Райдо Кивикангур.
  • Foto: Erakogu
Тармо был руководителем направления чуть больше года, когда начал замечать в своей команде один повторяющийся паттерн. Один из отделов в его зоне ответственности часто застревал на разных темах. Его сотрудники активно участвовали в совещаниях, подробно описывали проблемы, повседневная работа шла усердно. При этом рабочие результаты были слабыми.
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