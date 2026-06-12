На месте Мальты должна была быть Эстония

Три десятилетия назад Эстония совершила большую интернет-революцию. Сегодня она лишь наблюдает за тем, как другие делают ИИ-переворот, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
- Андрей Деменков.
- Foto: Личный архив
Когда-то Эстония сделала вещь, которую сегодня уже не все молодые люди способны оценить в полной мере. Страна не просто подключила школы к интернету. Она сделала интернет массовым. Нормальным. Почти бытовым. В середине 1990-х, когда для многих сама мысль о том, что государство будет жить в онлайне, звучала как футуристическая блажь для ботанов в растянутых свитерах, у нас уже запускали программу «Прыжок тигра».
И это ведь был не просто государственный проект в духе «выделим деньги и создадим комиссию». Тогда органично совпали интересы государства, школ, банков, телекомов и ИТ-сектора. Всем было выгодно быстро тащить страну в цифру. Школы получали компьютеры и интернет, банки – клиентов для интернет-банкинга, телекомы – рынок, ИТ-компании – среду для роста. Интернет стремительно дешевел, становился привычным, а затем вокруг него начала вырастать целая экосистема.
Потом появились ID-карта, цифровая подпись, X-Road, электронные налоги, интернет-банкинг, i-Voting, e-Residency и вся эта знаменитая e-Estonia, которую изучали иностранные делегации, журналисты и чиновники со всего мира. Даже в Канаде парламентский комитет в 2019 году прямо ссылался на эстонский опыт как на модель цифрового государства, которую стоит внимательно изучать.
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На этой хорошо унавоженной массовым интернетом плодородной почве вырос мощный ИТ-сектор, который подарил нам среди прочего таких звезд мирового уровня, как Skype, Wise, Playtech, Pipedrive, Veriff, Bolt…
Для маленькой постсоветской страны это был, без всяких скидок, грандиозный успех.
Но ничто не вечно. Интернет давно уже массовый во многих странах. Эстония все еще сильна в ИТ-секторе, но уже не выделяется с прежней яркостью, а кое в чем даже начинает уступать нагнавшим ее странам.
После «Прыжка тигра» – «Бросок кобры»
Три года назад в статье
«“Прыжок тигра“ уже позади, переходим к “Броску кобры“» я писал, что Эстонии не хватает новой масштабной национальной программы развития, которая оживила бы нашу сильно замедлившуюся в последнее время экономику. Тогда я предлагал акцентировать внимание на быстро развивающемся в стране роботостроении. Я не предвидел, что совсем скоро нас ждет нечто куда масштабнее, что охватит множество отраслей.
Начинается новая технологическая эпоха. Причем, возможно, еще более важная, чем интернетизация. Искусственный интеллект довольно быстро превращается не просто в полезный сервис, а в новую инфраструктуру. Как когда-то интернет. И тут внезапно оказывается, что вперед вырывается не Эстония, а… Мальта.
Да, та самая Мальта, которую многие жители Эстонии с трудом найдут на карте без помощи Google Maps.
Недавно OpenAI и правительство Мальты объявили о совместной программе: граждане и резиденты страны смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus после прохождения курса ИИ-грамотности. Причем речь идет не только о школьниках или чиновниках. Обычных людях. Государство фактически говорит населению: «ИИ – это новый базовый навык. Осваивайте».
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И вот тут возникает неприятное ощущение дежавю. Потому что на месте Мальты должна бы быть Эстония.
Нет, у нас, конечно, тоже кое-что происходит. Был запущен Eesti.ai, появились программы для школ, гранты, AI Leap и прочие правильные инициативы. Все это хорошо и полезно. Более того, Эстония сегодня одна из стран-лидеров ЕС по использованию генеративного ИИ. Данные Eurostat за 2025 год гласят: 46,6% жителей Эстонии 16-74 лет использовали генеративный ИИ за последние 3 месяца. Выше в ЕС только Дания – 48,4%. Средний показатель по ЕС – 32,7%.
Эстония пока еще достаточно цифровая страна, чтобы быстро адаптироваться. Проблема в другом: мы постепенно начинаем жить старой славой.
Но тут есть маленькая хитрость статистики. «Использовал ИИ за последние три месяца» часто означает примерно то же, что «пару раз спросил ChatGPT, какая завтра погода и как варить яйца».
Большинство людей пока пользуются бесплатными версиями ИИ и от случая к случаю. Это еще далеко не массовая ИИ-грамотность. И уж точно не новый «Прыжок тигра». Понимают это явно и мальтийцы, которые формально по использованию генеративного ИИ рядом с нами с их 46,5%, но предпринимают решительные шаги для радикального повышения AI-грамотности и вовлеченности населения.
Масштаб совсем не тот
Проблема в том, что у нас пока не видно именно большого перелома нормы. В 1990-х государство, банки, школы и ИТ-компании фактически договорились: интернет должен стать массовым и дешевым. И он стал. Сегодня ничего подобного с ИИ не происходит.
Пока все выглядит скорее как набор отдельных проектов, рабочих групп, презентаций и красивых стратегий. А ИИ тем временем начинает стремительно менять рынок труда, образование, госуправление, медиа, программирование, маркетинг, перевод, дизайн – вообще все. Многие эстонские фирмы уже сейчас тихо внедряют ИИ-инструменты просто потому, что иначе скоро проиграют конкуренцию.
Причем самое опасное здесь даже не технологическое отставание. Эстония пока еще достаточно цифровая страна, чтобы быстро адаптироваться. Проблема в другом: мы постепенно начинаем жить старой славой. Все еще рассказываем миру про e-Estonia, словно это навсегда выданный титул. Хотя цифровое лидерство – штука очень временная. Его нужно постоянно подтверждать.
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В 2000-х Эстония действительно была чуть ли не символом цифрового будущего Европы. Сегодня уже нет. И это особенно заметно на фоне того, как осторожно, медленно и бюрократически страна входит в эпоху ИИ.
А ведь у нас для нового рывка есть почти все. Сильная цифровая инфраструктура. Хорошие школы. Очень высокий уровень интернетизации. Огромный опыт e-state. Небольшой размер страны, который позволяет быстро тестировать новые модели. Даже население уже психологически подготовлено к цифровым сервисам намного лучше, чем во многих государствах Европы.
Но пока не хватает главного – ощущения национального проекта.
Чтобы государство прямо сказало: да, искусственный интеллект – это новая инфраструктура. Как интернет в конце 1990-х. И поэтому каждому жителю страны нужно помочь получить доступ к этим инструментам и научиться ими пользоваться.
Потому что иначе может оказаться, что следующую цифровую эпоху будут определять уже другие страны. А Эстония останется государством, которое когда-то давно очень вовремя запрыгнуло в первый купейный вагон интернет-поезда – а теперь сидит в плацкартном хвосте ИИ-состава и с ностальгией показывает другим пассажирам фотографии того старого путешествия, в которое тем не очень-то и верится.
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