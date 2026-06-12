Назад На месте Мальты должна была быть Эстония Три десятилетия назад Эстония совершила большую интернет-революцию. Сегодня она лишь наблюдает за тем, как другие делают ИИ-переворот, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Когда-то Эстония сделала вещь, которую сегодня уже не все молодые люди способны оценить в полной мере. Страна не просто подключила школы к интернету. Она сделала интернет массовым. Нормальным. Почти бытовым. В середине 1990-х, когда для многих сама мысль о том, что государство будет жить в онлайне, звучала как футуристическая блажь для ботанов в растянутых свитерах, у нас уже запускали программу «Прыжок тигра».

И это ведь был не просто государственный проект в духе «выделим деньги и создадим комиссию». Тогда органично совпали интересы государства, школ, банков, телекомов и ИТ-сектора. Всем было выгодно быстро тащить страну в цифру. Школы получали компьютеры и интернет, банки – клиентов для интернет-банкинга, телекомы – рынок, ИТ-компании – среду для роста. Интернет стремительно дешевел, становился привычным, а затем вокруг него начала вырастать целая экосистема.

Потом появились ID-карта, цифровая подпись, X-Road, электронные налоги, интернет-банкинг, i-Voting, e-Residency и вся эта знаменитая e-Estonia, которую изучали иностранные делегации, журналисты и чиновники со всего мира. Даже в Канаде парламентский комитет в 2019 году прямо ссылался на эстонский опыт как на модель цифрового государства, которую стоит внимательно изучать.

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И вот тут возникает неприятное ощущение дежавю. Потому что на месте Мальты должна бы быть Эстония.

Нет, у нас, конечно, тоже кое-что происходит. Был запущен Eesti.ai, появились программы для школ, гранты, AI Leap и прочие правильные инициативы. Все это хорошо и полезно. Более того, Эстония сегодня одна из стран-лидеров ЕС по использованию генеративного ИИ. Данные Eurostat за 2025 год гласят: 46,6% жителей Эстонии 16-74 лет использовали генеративный ИИ за последние 3 месяца. Выше в ЕС только Дания – 48,4%. Средний показатель по ЕС – 32,7%.

Эстония пока еще достаточно цифровая страна, чтобы быстро адаптироваться. Проблема в другом: мы постепенно начинаем жить старой славой.

Но тут есть маленькая хитрость статистики. «Использовал ИИ за последние три месяца» часто означает примерно то же, что «пару раз спросил ChatGPT, какая завтра погода и как варить яйца».

Большинство людей пока пользуются бесплатными версиями ИИ и от случая к случаю. Это еще далеко не массовая ИИ-грамотность. И уж точно не новый «Прыжок тигра». Понимают это явно и мальтийцы, которые формально по использованию генеративного ИИ рядом с нами с их 46,5%, но предпринимают решительные шаги для радикального повышения AI-грамотности и вовлеченности населения.

Масштаб совсем не тот

Проблема в том, что у нас пока не видно именно большого перелома нормы. В 1990-х государство, банки, школы и ИТ-компании фактически договорились: интернет должен стать массовым и дешевым. И он стал. Сегодня ничего подобного с ИИ не происходит.

Пока все выглядит скорее как набор отдельных проектов, рабочих групп, презентаций и красивых стратегий. А ИИ тем временем начинает стремительно менять рынок труда, образование, госуправление, медиа, программирование, маркетинг, перевод, дизайн – вообще все. Многие эстонские фирмы уже сейчас тихо внедряют ИИ-инструменты просто потому, что иначе скоро проиграют конкуренцию.

Причем самое опасное здесь даже не технологическое отставание. Эстония пока еще достаточно цифровая страна, чтобы быстро адаптироваться. Проблема в другом: мы постепенно начинаем жить старой славой. Все еще рассказываем миру про e-Estonia, словно это навсегда выданный титул. Хотя цифровое лидерство – штука очень временная. Его нужно постоянно подтверждать.

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В 2000-х Эстония действительно была чуть ли не символом цифрового будущего Европы. Сегодня уже нет. И это особенно заметно на фоне того, как осторожно, медленно и бюрократически страна входит в эпоху ИИ.

А ведь у нас для нового рывка есть почти все. Сильная цифровая инфраструктура. Хорошие школы. Очень высокий уровень интернетизации. Огромный опыт e-state. Небольшой размер страны, который позволяет быстро тестировать новые модели. Даже население уже психологически подготовлено к цифровым сервисам намного лучше, чем во многих государствах Европы.

Но пока не хватает главного – ощущения национального проекта.

Чтобы государство прямо сказало: да, искусственный интеллект – это новая инфраструктура. Как интернет в конце 1990-х. И поэтому каждому жителю страны нужно помочь получить доступ к этим инструментам и научиться ими пользоваться.

Потому что иначе может оказаться, что следующую цифровую эпоху будут определять уже другие страны. А Эстония останется государством, которое когда-то давно очень вовремя запрыгнуло в первый купейный вагон интернет-поезда – а теперь сидит в плацкартном хвосте ИИ-состава и с ностальгией показывает другим пассажирам фотографии того старого путешествия, в которое тем не очень-то и верится.