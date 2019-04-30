Министр внешней торговли и ИТ уходит со своей должности

Марти Куузик (EKRE) отправил в СМИ заявление о том, что покидает должность министра внешней торговли и ИТ.

Марти Куузик

«Сегодня я представил председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об уходе с должности министра. Еще раз заявляю, что обвинения против меня - клевета, я не совершал домашнего насилия», - написал он.

Причиной ухода он назвал уголовное дело, которое завела на него прокуратура. «В такой ситуации у меня нет возможности работать министром. Также не сможет нормально работать и остальное правительство», - продолжил Куузик.

Вчера вечером Вируская окружная прокуратура сообщила, что полиция и прокуратура начали уголовное производство для проверки информации, опубликованной в СМИ. Напомним, газета Eesti Ekspress писала, что Куузик известен в Раквере как человек, склонный к домашнему насилию.

«В течение многих лет он терроризировал свою бывшую жену Карин как физически, так и психологически. Один из самых серьезных случаев закончился переломом руки Карин в прошлом январе. Склонность министра к насилию стала в Раквере плохо скрываемой тайной», - писало издание.

Бывшая жена Куузика, Карин Куузик, отрицает, что к ней применялось насилие. Источник Eesti Ekspress утверждает, что бывшая жена боится Куузика и не хочет, чтобы пострадали дети.