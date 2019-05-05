Купюры в 200 евро не появятся в банкоматах Эстонии

Банк Эстонии вместе с другими центробанками заказал и купюры в 200 евро. Купюры второго поколения в 200 и 100 евро поступят в обращение 28 мая.

Банкнота в 200 евро Фото: Reuters/Scanpix

Банк Эстонии выдаст новые купюры коммерческим банкам, откуда они двинутся дальше до предпринимателей и потребителей. Новые купюры в 200 евро можно будет получить в представительствах банков, однако в банкоматах они выдаваться не будут, сообщает rus.delfi.ee.

Как пояснил Swedbank, это связано с тем, что на другие банкноты спрос больше, а количество кассет для наличных в банкоматах ограничено.

Купюра в 200 евро может пригодиться тем, кто путешествует или делает закупки заграницей за наличные.