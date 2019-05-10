Pindi: 80% новых квартир продаются еще до завершения строительства

Фото: Margus Ansu / Postimees

Лишь пятая часть квартир в новостройках продается после сдачи дома в эксплуатацию, и львиная их доля раскупается еще на стадии «проекта на бумаге», сообщил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Он отметил, что при покупке новой квартиры в Таллинне и Харьюмаа необходимо учитывать то, что к моменту завершения строительства все площади в доме уже будут раскуплены. «В общей сложности на рынке на продажу выставлено свыше 2700 квартир, однако готовых квартир продается всего лишь чуть больше 500. При этом во многих домах к моменту их сдачи в эксплуатацию не остается ни одной свободной квартиры», - пояснил он.