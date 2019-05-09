Как получить максимум от арендного жилья

В Эстонии в последнее время начали стали массово строить микроквартиры, которые предлагают инвестору большой потенциал для заработка, поскольку при низких фиксированных расходах они являются ликвидным товаром как при сдаче в аренду, так и при продаже.

Миниквартира Фото: Scandium Kinnisvara

С точки зрения размера, 12-20 квадратных метров квартиру можно сравнить с комнатой в отеле или общежитии, однако с юридической точки зрения квартира все-таки является отдельным недвижимым объектом, где есть кухня и ванная с туалетом.

Местоположение и размер определяют ликвидность

Одним из двух факторов доходности квартиры как инвестиции - местоположение, которое в том числе определяет и возможность сдавать квартиру не только на долгий период, но и краткосрочный. Второй фактор - размер, так как чем меньше квартира, тем меньше начальная инвестиция и фиксированные ежемесячные расходы. Но слишком маленькая квартира может вызывать ощущение клаустрофобии и отпугнуть клиентов.

Инвестор и управляющий

Инвестор может заниматься квартирой самостоятельно, а может делегировать все обязанности управляющему. Обе стороны могут в этом случае заключить два вида договора.

1) Договор с фиксированной платой. Управляющий получает фиксированную плату каждый месяц за управление объектом. 2) Управляющий получает фиксированный процент от дохода от аренды. Остальную сумму получает инвестор.

В обязанности управляющего входит поиск арендаторов или, в случае краткосрочной аренды, постояльцев. Он также заключает договоры, передает счета за коммунальные услуги арендаторам и следит за своевременной оплатой, раз в месяц составляет отчет для бухгалтерии и передает счета за свои услуги инвестору. Стоимость услуг управляющего может быть в пределах 10-20%. Например, в случае арендной платы в размере 300 евро в месяц, управляющий максимум может получить 60 евро в месяц.

Микроквартира, управлением которой занимается фирма Jelisei Lokotar Фото: Лийз Трейманн

Краткосрочная аренда

Если сдавать квартиру на короткий срок, то следует продумать ряд нюансов. Например, кодовый замок как на общей двери, так и на двери в квартиру. Это позволит не встречать туристов лично, так как они сами смогут попасть в квартиру, используя коды замков, которые им будут отправлены заранее.

Подсказки для краткосрочной аренды: 1. Синхронизировать календари Booking.com и Airbnb.com 2. Сделать check-in автоматическим, что предполагает наличие кодовых замков на всех дверях 3. Камеры в доме 4. Детальное руководство пользования квартирой на английском (желательно и на русском и финском языках) 5. Конкретные требования к уборщице и описание ее задач

Наличие руководства в квартире особенно актуально в случае автоматической регистрации, так как у клиента может быть много вопросов, как использовать бытовую технику, где парковаться, какой пароль от wifi, где находятся банкомат и магазин, а также, в критических ситуациях, телефоны полиции и пожарной. В интересах арендодателя сообщить, позволительно ли устраивать в квартире праздники или привозить животных.

Осторожно с придирчивыми клиентами

Как на Booking.com, так и на Airbnb клиенты могут оставлять свою оценку и комментарии. Как правило, комментарии через Airbnb лучше, так как владелец квартиры там тоже имеет возможность комментировать постояльцев и давать им свою оценку. Это дисциплинирует постояльцев давать адекватную оценку квартире. На Booking комментарии может оставлять только клиент, по этой причине оценки иногда бывают неадекватными - человек может оставить свой плохой комментарий только из-за того, что ему не позволили задержаться в квартире после 12:00 часов, когда обычно и происходит check-out, без дополнительной платы.