Звонки из Эстонии в Европу подешевели в несколько раз

Со среды, 15 мая, цены на мобильную связь, СМС-сообщения, а также звонки с настольного телефона из Эстонии в другие страны ЕС снижаются в несколько раз.

Верхняя граница стоимости звонка по ЕС с 15 мая ограничена 19 центами, СМС – шестью, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+. К этой сумме будет добавляться налог с оборота, который по Европе колеблется от 7 до 27%. Это означает, что максимальная стоимость звонка из Эстонии в Европу составит 22 цента.

Новые цены будут действовать по Европе в течение следующих 5 лет.