Полина Волкова • Индрек Мяэ • 16 мая 2019
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Партии готовы расширить льготу для малых производителей алкоголя
Политический консенсус о введении налоговых льгот для малых производителей уже имеется, выяснилось из беседы представителей парламентских фракций в эфире радио Äripäev.
Сейчас право на акцизную льготу имеют только те малые производители, объем производства которых составляет менее 600 000 литров в год. У них есть право выплачивать акциз по ставке, составляющей 50% от обычной.
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