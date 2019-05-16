Полина Волкова • Индрек Мяэ • 16 мая 2019
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Партии готовы расширить льготу для малых производителей алкоголя

Фото: Reuters/Scanpix

Политический консенсус о введении налоговых льгот для малых производителей уже имеется, выяснилось из беседы представителей парламентских фракций в эфире радио Äripäev.

Сейчас право на акцизную льготу имеют только те малые производители, объем производства которых составляет менее 600 000 литров в год. У них есть право выплачивать акциз по ставке, составляющей 50% от обычной.

Акциз на алкогольАкцизы
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