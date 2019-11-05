Институт конъюнктуры сравнил цены в Финляндии и Эстонии

Фото: Андрас Кралла

Цены в Эстонии значительно ниже финских, показало сравнение. Но если проводить анализ на основе покупательской способности, то имеющим более высокий доход финнам выгоднее совершать покупки в Финляндии, чем эстонцам в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Сравнение цен показало, что в Хельсинки куриное филе было дороже, чем в Таллинне на 108%, филе лосося на 79%, йогурт без вкусовых добавок на 61%, 200-граммовая пачка масла на 39%.

Более дешевыми в Таллинне оказались также овощи и фрукты. За морковь в Хельсинки нужно было заплатить на 156%, за развесной картофель на 44% и за бананы на 41% больше, чем в Таллинне.

Услуги в Хельсинки тоже значительно дороже, чем в Таллинне. Например, в точках общепита за пасту Bolognese нужно было заплатить на 75% больше, а мужская стрижка стоила на 86% дороже, чем в Таллинне.