Только для подписчиков

Kaamos инвестирует в район Веэренни 76 млн евро

Фото: Kaamos

Kaamos Kinnisvara заложила краеугольный камень делового квартала Avala а Таллинне в районе Веэренни, который частично будет снабжаться возобновляемой энергией. Размер инвестиций составит 76 млн евро.

“Деловой квартал Avala будет построен в соответствии с трендами будущего, согласно которым, коммерческие помещения должны быть максимально удобными, а их содержание - выгодным”, - сказал руководитель Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд.