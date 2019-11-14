Kaamos инвестирует в район Веэренни 76 млн евро
Kaamos Kinnisvara заложила краеугольный камень делового квартала Avala а Таллинне в районе Веэренни, который частично будет снабжаться возобновляемой энергией. Размер инвестиций составит 76 млн евро.
“Деловой квартал Avala будет построен в соответствии с трендами будущего, согласно которым, коммерческие помещения должны быть максимально удобными, а их содержание - выгодным”, - сказал руководитель Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд.
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