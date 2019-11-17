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ФОТО: Смотрите, как прошла конференция "Заставь деньги работать!"

Вчера в Таллинне состоялась инвестиционная конференция ДВ и Клуба инвесторов "Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году".

На конференции выступили экономист Банка Эстонии Наталья Левенко, глава Таллиннской биржи Каарель Отс, трейдер, тренер и эксперт по инвестициям Фуад Расулов, владелец Admiral Markets и криптоэнтузиаст Александр Цихилов, член правления Coop Pank Ханс Пайома, инвестор Яак Роосааре и другие специалисты.