Инвестор: если ты платишь сначала себе, то не можешь не стать богатым

Частный инвестор и основатель эстонского клуба инвесторов Тынис-Денис Меркульев рассказал на конференции ДВ «Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?» о нескольких принципах, которые проповедуются в его клубе.

Первый принцип Investeerimisklubi звучит так: заплати сначала себе. Этот принцип означает, что после того, как ты получил месячный доход, нужно перед тем как платить кому-то и за что-то, нужно заплатить вначале себе.

«Если ты вначале платишь себе, и только потом – всем остальным, то ты не можешь не стать богатым человеком», - считает Меркульев.

Второй принцип: заплати себе свой самый большой месячный расход.

Если самой большой статьёй расходов для человека является, к примеру, аренда квартиры, то именно такую сумму нужно заплатить себе.

«Другой вопрос, что потом мы такому человеку скажем: «А зачем ты вообще платишь за аренду? Купи квартиру, плати себе и банку», - заметил Меркульев.

Третий принцип – забудь о том, что ты себе платил. Это означает, что деньги, которые ты заплатил себе, являются инвестиционным портфелем. С него можно снимать деньги, но только те, которые этот портфель принёс (например, в виде дивидендов). «Тело» портфеля трогать нельзя.

Четвёртый принцип принцип касается того, чьи советы можно слушать. Человек, чьи советы имеет смысл слушать, должен, по мнению Меркульева, соответствовать двум критериям.

«Во-первых, он должен был быть когда-то там же, где ты сейчас. Если ты начинаешь с нуля, то он тоже должен был начинать с нуля. Иначе нет смысла слушать его рассуждения о том, как он ворочает деньгами. И во-вторых, он должен достичь того же, чего хочешь достичь и ты», - говорит Меркульев.

Пятый принцип: знания о продажах позволят заработать больше денег, чем знания об инвестициях.

А что же сам Меркульев?

В инвестиционный портфель Меркульева входит недвижимость, кредиты (Меркульев сам их выдаёт в частном порядке), физическое золото и серебро. Акциями не торгует. Доходность портфеля – 19%.

«Моей первой инвестицией был золотой Наполеон. Думал, что буду нумизматическим инвестором. Однако, почитав об этом, понял, что бизнеса там нет», - вспоминает он.

Интересный факт

По словам Меркульева, статистика показывает, что 0,7% (или 7100) жителей Эстонии являются миллионерами. При этом, состоянием в диапазоне от 100 000 до 999 999 долларов обладают 15% жителей нашей страны.

«Представьте себе: 16% жителей Эстонии имеют благосостояние более 100 000 долларов!», - поражается Меркульев.