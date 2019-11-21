Батарейную крепость купит Урмас Сыырумаа

Урмас Сыырумаа на празднике стропил в высотке Skyline Фото: Андрас Кралла

Известный бизнесмен, которому также принадлежит квартал Ротерманн, стал единственным участником аукциона, передает Rus.Postimees.

Предприниматель не рассказал, сколько предложил за крепость, но упомянул, что сумма выше начального лота аукциона в 4,5 млн евро.

По его словам, из Батарейной морской крепости должна получиться мультифункциональная среда, в которой можно жить, работать и развлекаться. Бизнесмен предполагает, что работы по реновации будут закончены через пять лет.