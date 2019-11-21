Батарейную крепость купит Урмас Сыырумаа
Известный бизнесмен, которому также принадлежит квартал Ротерманн, стал единственным участником аукциона, передает Rus.Postimees.
Предприниматель не рассказал, сколько предложил за крепость, но упомянул, что сумма выше начального лота аукциона в 4,5 млн евро.
По его словам, из Батарейной морской крепости должна получиться мультифункциональная среда, в которой можно жить, работать и развлекаться. Бизнесмен предполагает, что работы по реновации будут закончены через пять лет.
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