Коалиция намерена отменить аптечную реформу в полном объеме

Фото: Рауль Меэ, Эйко Кинк

В правительственной коалиции созрел план по отмене как принятой пять лет назад аптечной реформе в полном объеме, так и большинства ограничений, которые в данный момент регулируют рынок торговли лекарствами, передает rus.err.ee.

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Рабочая версия законопроекта переворачивает реформу с ног на голову: она предусматривает отмену требования, согласно которому доля участия в каждой аптеке в размере более 50% должна принадлежать провизору, отмену запрета на владение аптеками для оптовых торговцев лекарствами и смягчение ограничений на филиалы аптек.