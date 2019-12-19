Ответ волости Ляэне-Харью на вопросы ДВ о миллиардном заводе в Палдиски

Как ДВ писали ранее, в Палдиски планируется построить метаноловый завод стоимостью миллиард евро. Во всяком случае так утверждает Юха Микконен, председатель правления швейцарской компании Larkwater Group SA Юха Микконен. Поддержку проекту выразил премьер-министр Юри Ратас, а волость Ляэне-Харью организовала тендер на проведение планировки под застройку завода.