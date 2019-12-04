В Палдиски нет вопросов к швейцарскому инвестору

Larkwater Group и управляющий этим швейцарским концерном Юха Микконен, в планах которого в ближайшие годы инвестировать около миллиарда евро в строительство завода по производству метанола в Палдиски, вызывают у СМИ ряд вопросов - в частности, неясно, кто же все-таки стоит за компанией и действительно ли ее оборот настолько велик, как она заявляет. Председатель правления Cоюза предпринимателей Палдиски Николай Пичугов считает, что пока поводов для подозрений нет.

Председатель правления Cоюза предпринимателей Палдиски Николай Пичугов

Сегодня в газете Eesti Ekspress была опубликована статья, где в адрес Larkwater Group высказывается ряд подозрений: в частности, автор публикации нашел связь руководства концерна с российскими и казахскими предпринимателями. Обращает на себя внимание то, что с концерном сложно связаться и найти о нем достоверную информацию.