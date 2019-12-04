В Палдиски нет вопросов к швейцарскому инвестору
Larkwater Group и управляющий этим швейцарским концерном Юха Микконен, в планах которого в ближайшие годы инвестировать около миллиарда евро в строительство завода по производству метанола в Палдиски, вызывают у СМИ ряд вопросов - в частности, неясно, кто же все-таки стоит за компанией и действительно ли ее оборот настолько велик, как она заявляет. Председатель правления Cоюза предпринимателей Палдиски Николай Пичугов считает, что пока поводов для подозрений нет.
Сегодня в газете Eesti Ekspress была опубликована статья, где в адрес Larkwater Group высказывается ряд подозрений: в частности, автор публикации нашел связь руководства концерна с российскими и казахскими предпринимателями. Обращает на себя внимание то, что с концерном сложно связаться и найти о нем достоверную информацию.