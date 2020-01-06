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Инвестировавшие на Ближний Восток ИТ-предприятия с беспокойством следят за событиями в Багдаде
Руководитель Net Group Прийт Конго считает, что надо инвестировать в те государства, которые сами вкладываются не в конфликт, а в инфраструктуру, образование и здравоохранение. Фото: Андрас Кралла
Работающие на Ближнем Востоке ИТ-предприятия признают, что в последние полгода обстановка в регионе нестабильна, а проведение сделок усложнено. Например, Fortumo, если придется, готова временно приостановить деловую деятельность.
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