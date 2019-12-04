Кристель Хярма • 4 декабря 2019
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Эстонская компания помогает Amazon привлекать миллионы пользователей
В этом году эстонский оператор мобильных платежей Fortumo наладил сотрудничество с мировым гигантом онлайн-торговли Amazon. Из крупных игроков рынка в портфеле Fortumo пока отсутствуют Apple и Netflix, но и их можно убедить сотрудничать с эстонской компанией, считает член правления Fortumo Андрей Дементьев.
Fortumo работает уже 12 лет и больше не является стартапом, заметил член правления компании Андрей Дементьев. Фото: Liis Treimann
Платёжная платформа Fortumo соединяет компании, желающие получать платежи, с мобильными операторами, пользователи которых могут оплачивать товары и услуги через свои мобильные счета.
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