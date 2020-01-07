Rail Baltic отстает от графика на полтора года

Rail Baltic - крупнейший инфраструктурный проект в истории стран Балтии. Магистраль длиной в 870 км обойдется предположительно в 5,79 млн евро. Фото: Лийз Трейманн

Реализация проекта Rail Baltic отстает от графика на полтора года, а бюджет по первому соглашению о субсидировании будет превышен на примерно 59 млн евро, следует из аудита, проведенного специалистами из трех стран Балтии.

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Совместное литовско-латвийско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты действия, которые бы помогли добиться изменений в сферах, названных аудиторами.

Как пишет Rus.Postimees, временный глава RB Rail Агнис Дриксна утверждает в пресс-релизе: "В аудите акцентируются риски графика и бюджета, однако наша цель – завершить проект в 2026-ом. Мы назвали необходимые для этого условия, включая и лучшее принятие решений в процессе проектировки и строительства, а также своевременное выделение финансирования. Если эти условия будут реализованы эффективно, то проект Rail Baltic будет завершен в срок".

Планируется, что Rail Baltic с 2026 года соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.