Мертсина: спад в промышленном секторе углубляется, но уровень потребления высок

В этом году экономический рост Эстонии замедлится. Это должно ослабить спрос на рабочую силу и немного замедлить быстрый рост заработной платы, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Падение промышленного производства в ноябре усилилось. Производство электроэнергии сократилось на 43% из-за высокой цены квот на выброс двуокиси углерода. Падение производства электроэнергии также оказывает негативное влияние на добычу сланца, которая снизилась на 42%. Всё более слабые результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность, где объём производства сократился на 4%.