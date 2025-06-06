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  • KM
  • 09.06.25, 08:30

Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год

Лето — это время, когда для многих компаний наступает пик сезона: растёт интерес со стороны клиентов, сезонные товары и услуги становятся особенно популярными, а планы по расширению получают новый импульс. Именно для такого периода у нас отличная новость — началась летняя кампания по бизнес-кредитам Laen.ee!
Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год

Бизнес-кредит с фиксированной процентной ставкой 15%

Кампания на бизнес-кредиты гарантирует вам, что не смотря на колебания рынка или изменения Euribor, процентная ставка на взятый кредит останется стабильной, то есть фиксированной. А еще очень важно знать, что оформление кредита на Laen.ee простое и без лишней бюрократии, а решение вы получите всего за 1 час.
Преимущества летней кампании Laen.ee – мы зафиксировали процент по бизнес-кредиту:
  • Фиксированная ставка — 15% в год
  • Сумма кредита — до 50 000 €
  • Ответ — в течение одного часа
  • Без сложной бюрократии
  • Мы выдаем кредит и новым фирмам

На что брать бизнес-кредит летом?

Фиксированная ставка 15% даёт предпринимателю уверенность и гибкость в реализации своих бизнес-целей. Вот несколько примеров, как бизнес-кредит может помочь развитию вашего бизнеса:

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1. Рост сезонных продаж
Лето — пиковое время для розничной торговли: потребители тратят больше, путешествуют и делают крупные покупки. Если запасы заканчиваются или популярный товар нужно срочно заказать, нехватка ликвидности может стать препятствием для продаж. Бизнес-кредит поможет вовремя пополнить склад, инвестировать в маркетинг (например, в летние кампании и рекламу в соцсетях), а также предложить выгодные акции, которые привлекут клиентов.
2. Расширение услуг и наём сезонного персонала
Для туризма и общественного питания лето — решающий период. Увеличение числа клиентов требует более высокого уровня обслуживания: короткие очереди, больше мест и качественный сервис. Это значит — наём временных сотрудников, открытие летней террасы или аренда дополнительных площадей на фестивалях.
3. Обновление оборудования и техники
Летом выгодно инвестировать в технику и рабочие инструменты, чтобы повысить производительность и избежать простоев. Многие поставщики предлагают сезонные скидки, и бизнес-кредит — это возможность сделать нужные покупки вовремя.
4. Подготовка к осеннему сезону
Компании, которые думают на несколько шагов вперёд, используют лето для стратегического планирования. Если летом деятельность более стабильная, появляется время для разработки новых продуктов, маркетинговых стратегий или подготовки к расширению. А значит вам точно пригодятся дополнительные средства.

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Летняя кампания по бизнес-кредитам поможет получить вам максимум от летнего сезона. Фиксированная и прозрачная ставка даёт уверенность, что расходы под контролем, а вы можете сосредоточиться на главном — развитии своего бизнеса.
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