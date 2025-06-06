Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год

1. Рост сезонных продаж

Лето — пиковое время для розничной торговли: потребители тратят больше, путешествуют и делают крупные покупки. Если запасы заканчиваются или популярный товар нужно срочно заказать, нехватка ликвидности может стать препятствием для продаж. Бизнес-кредит поможет вовремя пополнить склад, инвестировать в маркетинг (например, в летние кампании и рекламу в соцсетях), а также предложить выгодные акции, которые привлекут клиентов.

2. Расширение услуг и наём сезонного персонала

Для туризма и общественного питания лето — решающий период. Увеличение числа клиентов требует более высокого уровня обслуживания: короткие очереди, больше мест и качественный сервис. Это значит — наём временных сотрудников, открытие летней террасы или аренда дополнительных площадей на фестивалях.

3. Обновление оборудования и техники

Летом выгодно инвестировать в технику и рабочие инструменты, чтобы повысить производительность и избежать простоев. Многие поставщики предлагают сезонные скидки, и бизнес-кредит — это возможность сделать нужные покупки вовремя.

4. Подготовка к осеннему сезону

Компании, которые думают на несколько шагов вперёд, используют лето для стратегического планирования. Если летом деятельность более стабильная, появляется время для разработки новых продуктов, маркетинговых стратегий или подготовки к расширению. А значит вам точно пригодятся дополнительные средства.