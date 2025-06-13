НСО, акцизы и парковка: что изменится в законах с 1 июля
С 1 июля 2025 года вступит в силу ряд важных для предпринимателей изменений. Например, увеличатся ставки налога с оборота и акциза на бензин, а покупатели смогут требовать от продавца электронный счет.
Начало туристического сезона принесло больше вопросов, чем ответов: ожидания были высоки, однако реальность оказалась сложнее, отметил председатель правления Эстонского союза отелей и ресторанов (EHRL) Мадис Лайд в интервью Postimees.
Эстонская экономика находится на пороге структурных изменений, и реформы необходимы, но для спасения бюджета следует искать новые традиционные налоги, поскольку текущие налоговые ставки уже достигли своего пика.
С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?
Каждый раз, когда цены на нефть на мировых рынках стремительно падают, эстонские потребители ожидают соразмерного снижения цен и на заправках. Но, как правило, их ожидает разочарование. В то же время данные указывают, что розничные цены на бензин и дизель в такие периоды тоже падают, но до кошелька потребителя доходит лишь малая часть этих изменений.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.