НСО, акцизы и парковка: что изменится в законах с 1 июля

Каждый раз, когда цены на нефть на мировых рынках стремительно падают, эстонские потребители ожидают соразмерного снижения цен и на заправках. Но, как правило, их ожидает разочарование. В то же время данные указывают, что розничные цены на бензин и дизель в такие периоды тоже падают, но до кошелька потребителя доходит лишь малая часть этих изменений.