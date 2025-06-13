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  • 13.06.25, 11:59

НСО, акцизы и парковка: что изменится в законах с 1 июля

С 1 июля 2025 года вступит в силу ряд важных для предпринимателей изменений. Например, увеличатся ставки налога с оборота и акциза на бензин, а покупатели смогут требовать от продавца электронный счет.
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото
  • Автозаправочная станция. Иллюстративное фото
  • Foto: Лийз Трейманн
Ниже приведен более подробный обзор самых важных изменений от Торгово-промышленной палаты.
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