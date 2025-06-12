Назад 16.06.25, 06:00 Переплетенные: в Ида-Вирумаа два самоуправления объединяются, отталкивая третье Имеющие право голоса жители волостей Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа на муниципальных выборах этой осенью будут выбирать общее волостное собрание. Самоуправления прошли долгий путь до объединения, которое в апреле было одобрено правительством Эстонии.

И вместе невозможно, и врозь никак. В Ида-Вирумаа создается большая волость, по территории которой будут разбросаны отдельные части города Кохтла-Ярве.

Foto: dv.ee

На прошедших в волостях опросах 58% жителей Йыхви проголосовали за объединение, при этом среди жителей Тойла 76% высказались против. Парадокс в том, что Йыхви мог бы оставить все как есть, и объединение нужно прежде всего Тойла, поэтому волостное собрание пошло против воли избирателей. Правда, в опросах участвовали всего 5% йыхвисцев и 14% тойласцев.

Волость Йыхви включает в себя одноименный город и сельскую местность вокруг него. Волость Тойла раскинулась на берегу моря и охватывает Йыхви с севера. По территории этих двух самоуправлений разбросаны части города Кохтла-Ярве, который тоже хотел бы участвовать в объединении. Экономически это было бы логично, но политически – невозможно, поскольку в Кохтла-Ярве избирателей больше, и на выборах они, скорее всего, сменили бы власть в Йыхви и Тойла.

Поглощение нужнее поглощаемому

Сторонники слияния подчеркивают необходимость адаптации – государство возлагает на волости все больше обязанностей, и мелким самоуправлениям очень трудно с ними справляться.

Статья продолжается после рекламы

Визитная карточка волости Тойла – парк Ору, где когда-то располагалась резиденция президента Константина Пятса.

Foto: Николай Андреев

Волость Тойла в нынешнем виде образовалась в результате административной реформы 2017 года, когда в нее вошли мелкие самоуправления – волость Кохтла и поселок Кохтла-Нымме. Объединение с Йыхви обсуждалось уже тогда, но поначалу власти Йыхви отказывались.

Этти Кагаров была старейшиной волости Кохтла на момент ее слияния с Тойла. Сейчас она – председатель волостного собрания Тойла, то есть, уже второй раз руководит слиянием своего самоуправления с более крупным соседом. Прошлый опыт, по ее словам, оказался успешным.

«Маленькому самоуправлению трудно найти на работу такого специалиста, чтобы он был и профессионалом, и выполнял очень много задач. Маленькие волости уже не могут справляться, выполнять задачи управы», – объяснила Этти Кагаров.

Объединение, по мнению Кагаров, позволяет привлекать более профессиональные кадры и осуществлять крупные инвестиции, что крайне важно для развития. Кроме того, она отмечает, что Йыхви и Тойла уже тесно сотрудничают в предоставлении, например, спортивных, образовательных и культурных услуг. Проще говоря, жители сельской местности ездят за этими услугами в Йыхви.

Председатель волостного собрания Тойла Этти Кагаров по основной работе – директор музея-шахты.

Foto: Николай Андреев

Заместитель волостного старейшины Йыхви Ильмар Аун подчеркивает, что для Йыхви объединение – это возможность укрепить свой статус регионального центра, что критически важно для сохранения рабочих мест, расположенных в местных госучреждениях.

«У Йыхви всегда была амбиция быть региональным центром. А без этого статуса существует опасность, что государственные учреждения... могут уйти отсюда», – заявил он.

В Йыхви сейчас около 11 000 жителей, в Тойла – больше 4000. Общее население почти в 16 000 человек сделает самоуправление сильнее и способным претендовать на статус одного из региональных центров Эстонии, отметил Аун.

В соседнем Кохтла-Ярве 32 000 жителей, но он состоит из пяти отдельных частей, расположенных вокруг города Йыхви.

Статья продолжается после рекламы

Большая идея «Большого Кохтла-Ярве»

В прошлом году мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело заявил уездной газете « Северное побережье» , что в Ида-Вирумаа нужно создать одно на весь уезд самоуправление (как на Сааремаа). Но сначала можно было бы создать два самоуправления: в одно вошли бы Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, во второе – вся остальная территория Ида-Вирумаа. Здесь самым влиятельным населенным пунктом (по числу избирателей) явно стал бы Кохтла-Ярве.

Соцдем Хенри Казело мыслит широко – он стал мэром Кохтла-Ярве после работы в Брюсселе.

Foto: Николай Андреев

За политическим заявлением никакого официального приглашения к переговорам не последовало, отмечают руководители Йыхви и Тойла.

Этти Кагаров осторожно называет Кохтла-Ярве сложным городом, хотя она и мэр Кохтла-Ярве соцдем Хенри Казело – однопартийцы. Ильмар Аун сразу отвергает идею одного самоуправления, которая хороша для Сааремаа, но не для Ида-Вирумаа:

«Возьмем ту же самую Нарву и возьмем волость Люганузе. Что у них общего?»

«Большой Кохтла-Ярве» уже существовал, он включал и нынешний Йыхви, и Кохтла-Нымме. Части города выходили из его состава по желанию жителей, вспоминает Ильмар Аун: «С шестидесятого года все эти маленькие города объединились. То есть, они не самовольно объединились – это все-таки был приказ высшего руководства. И до девяносто первого года они все были одним большим городом Кохтла-Ярве».

По его словам, первым «ушел» Кохтла-Нымме, затем – Йыхви. Разговоры об отделении Ахтме ходили даже до 2003 года, сказал Ильмар Аун, но это было бы уже слишком для Кохтла-Ярве.

Кохтла-Ярве не без оснований считается промышленным городом.

Foto: Николай Андреев

В ходе административной реформы 2017 года Кохтла-Ярве также отдал городу Нарва-Йыэсуу две своих самых отдаленных и проблемных части – поселки Вийвиконна и Сиргала.

Политика против экономики

Центрист Алексей Наумкин, депутат волостного собрания и бывший волостной старейшина Йыхви, считает, что слияние Тойла и Йыхви в нынешнем виде носит скорее политический, а не экономический характер. Он убежден, что для достижения реальной экономической выгоды необходимо было бы объединить три самоуправления: Кохтла-Ярве, Тойла и Йыхви.

Статья продолжается после рекламы

«Я принципиально не был против объединения Тойла и Йыхви, но считал, что объединять надо три самоуправления, имеется в виду Кохтла-Ярве в том числе», – подчеркнул Алексей Наумкин.

Наумкин выражает сомнение в том, что объединение приведет к ожидаемому сокращению чиновничьих мест, что должно было бы обеспечить экономию бюджета. Более того, он указывает на финансовую слабость бюджета Тойла, что, по его мнению, делает это объединение «спасением» для Тойла, но не приносит большой выгоды Йыхви.

«Бюджет, в принципе, если так можно сказать, на грани фола, не в минусе, но на грани фола», – рассказал Алексей Наумкин о финансовом состоянии Тойла.

Концентрый дом Йыхви, рядом с которым находится большой торговый центр, стадион, школа, детсад и госгимназия. В километре от этого оживленного центра уже другой город – Кохтла-Ярве.

Foto: Николай Андреев

Сергей Андреев, член волостной управы Йыхви, хотя и входит в правящую коалицию, выступает против объединения. Он указывает на нелогичность текущей реформы, отмечая, что поселок Кохтла-Нымме и деревня Ярве в будущей объединенной волости по факту тяготеют к такому центру притяжения как Кохтла-Ярве, а вовсе не к Йыхви. И это не только наблюдения, это было отмечено в исследовании, сделанном перед объединением.

Нежелание Йыхви и Тойла объединяться с Кохтла-Ярве, по мнению Наумкина и Андреева, имеет политические причины, поскольку избиратели в волостях и в городе Кохтла-Ярве голосуют за разные политические силы. Сейчас старейшина в Йыхви – реформистка, а мэр в Кохтла-Ярве – соцдем.

«Это сразу приводят, как самый главный политический аргумент: русскоязычных избирателей там намного больше, и Йыхви потеряет власть», – объяснил Сергей Андреев.

«Да, есть и такое мнение тоже. И я думаю, что это правда», – сказал Ильмар Аун, беспартийный, но выдвинутый на пост замстарейшины Йыхви партией EKRE.

Аун считает, что дело не только в сохранении власти: Кохтла-Ярве, будучи именно городом, с плотной застройкой, где люди живут компактно, мог бы доминировать в объединенном самоуправлении, что привело бы к «потере голосов и интересов» негородских населенных пунктов.

Статья продолжается после рекламы

Город и волость не расплетутся

Географию не отменить, и объединенная волость Йыхви так и останется сплетена с разбросанными по ее территории частями Кохтла-Ярве. Городские и уездные автобусные линии здесь могут дублировать друг друга, теплотрассы от котельной в одном городе проходят по территории другого, и дети из одного самоуправления ездят в кружки, секции, школы в другом.

В этом случае самоуправление, в котором зарегистрирован ребенок, оплачивает услуги того самоуправления, где ребенок занимается. И эта плата многократно выше той, которую платят родители. Алексей Наумкин вспоминает, что в бытность его старейшиной Йыхви для соседней волости Тойла эта плата была фактически неподъемной. Но ясно, что таких же возможностей для занятий спортом и искусством, как в городе, не может быть в сельской местности.

Сергей Андреев имел в виду именно такие ситуации, говоря о том, что центром притяжения для жителей поселка Кохтла-Нымме является Ярвеская часть Кохтла-Ярве. Она просто гораздо ближе, чем город Йыхви, поэтому за муниципальными услугами (и по магазинам) люди ездят в другое самоуправление.

Входящий в Кохтла-Ярве поселок Сомпа со старинным зданием клуба расположен в сельской местности на территории волости Йыхви. Отсюда и до города Йыхви, и до крупных частей Кохтла-Ярве одинаково далеко.

Foto: Николай Андреев

Город Йыхви и Ахтмескую часть Кохтла-Ярве разделяет небольшое поле. В этой паре ситуация обратная: по словам Ильмара Ауна, многие жители Ахтме пользуются услугами города Йыхви.

«Их дети тоже учатся в наших школах, в садики ходят, они тоже пользуются услугами. Так что это нормальный процесс. Я не вижу ничего серьезного в этом, – рассуждает Ильмар Аун. – Наоборот, я вижу это как один из таких рычагов, который дает всем шанс на развитие, чтобы народ все-таки делал свой выбор не из того, кто ближе, а кто лучше, кто предоставляет больше услуг и лучшего качества».