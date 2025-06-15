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  • 15.06.25, 12:25

Enefit Green открыл ветряной и солнечный парки стоимостью 400 миллионов

Enefit Green открыл на севере Пярнумаа, на территории бывшего торфяного месторождения Тоотси, парк «зеленой» энергии Сопи-Тоотси, в который компания вложила около 400 миллионов евро.
Открытие ветряного парка Сопи-Тоотси.
  • Открытие ветряного парка Сопи-Тоотси.
  • Foto: Eesti Energia
Расположенный там ветропарк с 38 турбинами и находящийся рядом солнечный парк в совокупности производят почти десятую часть от нынешнего потребления электроэнергии в Эстонии.
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