Среди новых инвестиций Баффета – по-настоящему перспективная находка
В последние годы Уоррену Баффету было сложно найти компании с хорошим соотношением цены и качества. Недавно он потратил 1,8 млрд долларов на семь акций, и одна из них особенно выделяется с точки зрения ценностного инвестора.
На нынешнем собрании акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет объявил, что передаст бразды правления Грегу Абелю.
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Поскольку, по оценке Баффета, многие акции с большой рыночной капитализацией переоценены, он инвестировал в акции в первом квартале лишь 3,2 млрд долларов, оставив около 347 млрд долларов в наличных средствах и государственных облигациях.
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На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, где Уоррен Баффет последний раз выступил в роли генерального директора, он попытался успокоить инвесторов, заявив, что недавняя волатильность фондового рынка – это нормально, и объяснил, почему он не инвестирует в недвижимость.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.