Число российских туристов за новогодние праздники превысило прогнозы

Близость и доступность Эстонии, например, дополнительные поезда в праздничный период и сервис на русском языке, существенно важны для россиян, рассказали в Союзе гостиниц и ресторанов Эстонии. Фото: Андрас Кралла

По сообщению Союза гостиниц и ресторанов Эстонии (EHRL), предварительные данные указывают на то, что в период новогодних праздников в Таллинн прибыло больше российских туристов, чем ожидалось, что означает, что популярность Эстонии среди российских туристов растет. Это подтверждает и Tallink, пишет Rus.Postimees.

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«По гостиницам видно, что за минувший праздничный период 30.12.2019 — 07.01.2020 по сравнению с тем же периодом за предыдущий год в гостиницах Tallink останавливалось примерно на 30 процентов больше и российских, и финских граждан», – сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк.