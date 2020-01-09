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Руководитель EAS: вырубка леса вредит туризму

Пеэтер Раудсепп был председателем правления Eesti Post, а также консультировал предприятия лесной промышленности. Фото: Рауль Меэ

Приступивший месяц назад к работе руководителя EAS Пеэтер Раудсепп считает, что туризму в Эстонии угрожает интенсивная вырубка леса. По его оценке, в этой области следует найти баланс, чтобы интересы лесопромышленности не конфликтовали с интересами туризма.