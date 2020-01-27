Билл Гейтс выделит $10 млн на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, пишет Forbes.

Билл Гейтс Фото: EPA/LAURENT GILLIERON

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Сумма $5 млн выделяется ряду государственных и частных партнеров на борьбу с коронавирусом в Китае (уход на пациентами, разработка методов лечения и вакцин). Еще $5 млн будет немедленно выделено органам по контролю и профилактике заболевания в странах-членах Африканского союза.

Деньги пойдут в том числе на лабораторное подтверждение диагнозов у лиц с подозрением на заболевание коронавирусом 2019-нКоВ, безопасную изоляцию и уход за пациентами с подтвержденным заболеванием.