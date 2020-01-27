Исследование: более пятой части жителей Эстонии берут кредиты для оплаты счетов

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Исследование компании по управлению кредитами Intrum продемонстрировало, что более пятой части жителей Эстонии (21%) берут кредиты или расходуют лимит кредитных карт для оплаты счетов. Это на 12% больше, чем в прошлом году, и несколько меньше среднего по Европе показателя в 25%. Наиболее финансово сложным месяцем для многих является январь, сообщило предприятие.

18% эстонских респондентов отметили, что им приходится занимать деньги даже на небольшие незапланированные покупки, например на ремонт автомобиля. 15% ответивших занимают суммы, достигающие десятой доли их ежемесячного дохода.