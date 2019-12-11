Исследование: жители Эстонии чувствуют увеличение стоимости жизни

Как продемонстрировало исследование компании по управлению кредитами Intrum, около 42% жителей Эстонии считают, что их расходы увеличиваются быстрее доходов, а 46% думают, что увеличивающиеся ежедневные расходы ухудшают их уровень благополучия.

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После оплаты аренды, ипотеки, коммунальных услуг и выполнения других финансовых обязательств примерно у четверти респондентов остается до 20% месячной зарплаты, а по словам 27%, от зарплаты у них остается более 50%.