16-летний инвестор меня удивил

Гимназисты Грегор Пихлак и Том Энрико Фото: Лийз Тамра

Недавно я узнал на конференции, что в одной эстонской школе воспитывают биржевых инвесторов, которые уже сейчас принимают инвестиционные решения за своих родителей.

Прежде я не слышал, чтобы гимназист отвечал за портфель акций родителей, составленный к пенсии. На конференции “Финансовая грамотность в школы!” ("Rahatarkus koolidesse") я познакомился с молодым человеком, который уже три года, то есть с момента окончания основной школы в 15-16 лет, взял на себя такую ответственность и справляется с работой управляющего фондом. Я скажу, что это замечательный пример для остальных молодых. Я, например, стал инвестировать только где-то с 35 лет.