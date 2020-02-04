Министр культуры предложил создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону

Фото: Рауль Меэ

Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда.

Свои предложения Лукас изложил в направленном в Министерство финансов письме в ответ на данное правительством всем министерствам поручение поискать возможности для ускорения развития северо-восточного региона страны, пишет ERR.

В числе предложений было предоставление жителям Ида-Вирумаа гарантий по жилищным кредитам, демонтаж старых производственных зданий, ввод регионального коэффициента для зарплат (ради привлечения рабочей силы в регион), создание особой экономической зоны, постоянное финансирование Vaba Lava Narva, разведка полезных ископаемых, увеличение доли государственных школ и создание IT-университета.