Назад KM 16.02.26, 09:11 Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.

Foto: Omega Laen

Рааг рассказывает, что его сотрудничество с Omega Laen началось пять лет назад по рекомендации знакомых, когда он искал надежного партнера для финансирования нового проекта. “Первый совместный проект оказался успешным, и с тех пор мы уже реализуем четвертый проект вместе, - вспоминает он. - Если что-то работает, нет причин это менять, и Omega Laen неоднократно доказала свою надежность”.

По словам Раага, в сотрудничестве с Omega Laen он прежде всего ценит оперативность и деловой подход. “Ответ на кредитную заявку приходит в течение нескольких дней, а все дальнейшее общение было профессиональным и доброжелательным, - говорит он. - Советы дают именно тогда, когда они особенно необходимы, а решения находятся быстро.”

Проекты Раага в основном связаны с реновацией старых зданий. “Те, кто сталкивался с реновацией, хорошо знают: одно дело — план, но сюрпризы возникают так же неизбежно, как первый снег в ноябре, - говорит Рааг. - В таких ситуациях команда Omega Laen проявляла гибкость и находила возможности для дополнительного финансирования. Это придавало уверенности в том, что даже если на стройплощадке возникнет неожиданная проблема, работы не остановятся”.

По словам Раага, Omega Laen стала для него основным финансовым партнером. "В их случае речь идет не просто о финансировании, а о сотрудничестве, ориентированном на поиск решений, благодаря которому даже сложные проекты реализуются более гладко, - говорит он. - Если представить финансовую устойчивость как вид спорта, то именно они помогают мне держать темп и двигаться к финишной черте". Быстрое решение и гибкое финансирование Руководитель кредитного отдела Omega Laen Марина Хуттунен поясняет, что при оформлении строительного кредита девелопер, как правило, получает окончательный ответ в течение двух–четырех рабочих дней после подачи документов. Первый перевод приходит еще до начала строительства, а максимальная сумма кредита может составлять до 75 процентов от текущей стоимости залогового имущества. Строительный кредит выплачивается поэтапно: по завершении каждого этапа строительства девелопер предоставляет акт выполненных работ, на основании которого Omega Laen перечисляет согласованную в договоре часть суммы. "Продолжительность этапов зависит от планов и возможностей девелопера. При необходимости мы можем осуществлять выплаты и раз в месяц, обеспечивая гибкость и плавное финансирование на протяжении всего проекта", - говорит Хуттунен. Максимальная сумма кредита составляет до двух миллионов евро, но не более 70 процентов от будущей стоимости залога. Строительный кредит предоставляется только под залог ипотеки первой очереди. Требование предварительных продаж отсутствует Одним из важных преимуществ является то, что Omega Laen не устанавливает требований к объему предварительных продаж. "Это дает малым и средним девелоперам на рынке дополнительную свободу и возможность конкурировать с более крупными игроками", - отмечает Хуттунен. Предыдущий опыт в сфере девелопмента недвижимости является преимуществом, но не решающим фактором. Важны продуманный план, реалистичный бюджет и компетентные партнеры по сотрудничеству. "Мы все чаще видим, что даже в небольших и средних проектах привлекаются профессиональные партнеры, например, строительные компании или специалисты по надзору, что обеспечивает качество и надежность проекта", - поясняет Хуттунен.

Кредиты предоставляются прежде всего для проектов в Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, однако рассматриваются и заявки из других регионов. Важным условием является наличие разрешения на строительство и перспективность проекта — хорошее расположение, понятный конечный покупатель и конкурентоспособная цена.

Гибкость даже при задержках

Хуттунен добавляет, что, если реализация проекта затянется, Omega Laen готова быть гибкой относительно графика платежей.

По строительным кредитам предлагается график платежей с уплатой только процентов сроком до двух лет либо аннуитетный график сроком до десяти лет.

Клиент может в любой момент досрочно расторгнуть договор — как за счет продажи залогового имущества, так и посредством рефинансирования. Также возможен частичный досрочный возврат кредита.