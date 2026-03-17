  • OMX Baltic−0,31%314,71
  • OMX Riga−0,3%899,47
  • OMX Tallinn−0,32%2 077,55
  • OMX Vilnius−0,19%1 379,03
  • S&P 5000,25%6 716,09
  • DOW 300,1%46 993,26
  • Nasdaq 0,47%22 479,53
  • FTSE 1000,83%10 403,6
  • Nikkei 225−0,09%53 700,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%95,08
  • 17.03.26, 17:48

Люксовый бизнес пустят под нож: под угрозой увольнения почти все сотрудники

Bombay Group, которая управляет люксовым отелем и казино в Старом Таллинне, представила в Кассу по безработице предварительный план, по которому сокращения могут затронуть до 410 сотрудников. Всего в компании работает 424 человека.
По словам члена правления Bombay Group Даяны Тийтсаар (слева), в списке указаны все должности, которые могут попасть под сокращение, но на деле работу потеряет лишь часть сотрудников. Окончательное решение примут в ближайшие дни.
  • Foto: Лийз Трейманн
Член правления Bombay Group Даяна Тийтсаар подчеркнула, что план, поданный в Кассу по безработице, не отражает окончательное число сокращаемых. «Мы и публично говорили, что в результате реорганизации сократим более половины нынешних сотрудников. Это соответствует и нашему обновленному бизнес-плану, на основании которого будет перестроена работа группы», — прокомментировала Тийтсаар.
