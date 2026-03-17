Люксовый бизнес пустят под нож: под угрозой увольнения почти все сотрудники
Bombay Group, которая управляет люксовым отелем и казино в Старом Таллинне, представила в Кассу по безработице предварительный план, по которому сокращения могут затронуть до 410 сотрудников. Всего в компании работает 424 человека.
По словам члена правления Bombay Group Даяны Тийтсаар (слева), в списке указаны все должности, которые могут попасть под сокращение, но на деле работу потеряет лишь часть сотрудников. Окончательное решение примут в ближайшие дни.
Член правления Bombay Group Даяна Тийтсаар подчеркнула, что план, поданный в Кассу по безработице, не отражает окончательное число сокращаемых. «Мы и публично говорили, что в результате реорганизации сократим более половины нынешних сотрудников. Это соответствует и нашему обновленному бизнес-плану, на основании которого будет перестроена работа группы», — прокомментировала Тийтсаар.
Цель работающего в Старом городе Таллинна казино и люксового отеля Bombay Group – привлекать состоятельных игроков из-за рубежа. Первый год работы был тестовым периодом. Теперь, говорит член правления Даяна Тийтсаар, в компании надеются, что работа в сфере продаж начнет приносить результат.
