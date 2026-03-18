Назад 18.03.26, 12:40 Старт дивидендной весны: главным сюрпризом стал LHV, Merko резко сократил выплаты На Таллиннской бирже начался сезон дивидендов. Главным сюрпризом стал LHV Group, предложивший рекордные дивиденды, а Merko Ehitus, напротив, резко их сократил.

На собрании акционеров LHV Group весной прошлого года тогдашний руководитель Мадис Тоомсалу (справа на фото) объявил о своем уходе. На собрании акционеров этого года наряду с утверждением дивидендов предстоит решить и вопрос об отзыве членов совета Райво Хейна и Тийны Мыйз (вторая слева на фото). С 1 апреля LHV Pank возглавит Эрки Килу (третий слева). Райн Лыхмус (второй справа) продолжит работу в совете LHV.

Дивидендная доходность сейчас составляет 3–9,6%, а важные для инвесторов даты прояснятся в ближайшие недели.

Дивидендные предложения еще должны утвердить акционеры, но текущую доходность и важные для инвесторов даты уже можно обозначить. Сезон собраний во вторник открыл TKM Grupp.