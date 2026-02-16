Назад KM 16.02.26, 09:16 Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Foto: Pixabay

Именно для решения таких вопросов создана государственная программа поддержки районов с малой плотностью населения, с помощью которой можно получить поддержку для строительства водопровода или улучшения существующих систем. Но как ее получить?

По словам руководителя отдела продаж Aquaphor Ольги Комариной, многие люди знают о программе поддержки районов с малой плотностью населения , однако не всегда могут оценить, когда и как ею разумнее всего воспользоваться. «Наша цель – помочь людям комплексно решить проблемы, связанные с водой: от анализа до установки необходимого оборудования. Программа поддержки районов с малой плотностью населения – очень хорошая возможность для этого», – говорит она.

Первый шаг: необходимо сделать анализ воды

Все начинается с анализа воды. Если у клиента он уже есть, важно, чтобы он был актуальным – в идеале выполненным в течение последнего месяца. «Анализ, сделанный несколько лет назад, может уже не отражать реальную ситуацию. Даже если у соседа, живущего в десяти метрах, есть более свежие результаты, вы не можете использовать их: показатели его колодца ничего не говорят о качестве вашей воды», – подчеркивает Комарина.

Часто считают, что если вода без запаха и кажется прозрачной, значит, она качественная. На самом деле, например, избыточная жесткость не видна невооруженным глазом, однако со временем она выводит из строя бойлеры, стиральные машины и водопровод.

В рамках программы поддержки районов с малой плотностью населения типичными проблемами являются именно повышенное содержание железа в воде, желтоватый оттенок и высокая окисляемость. Это те недостатки, которые и видны, и ощущаются.

Какие решения можно реализовать с помощью поддержки?

После проведения анализа воды специалисты Aquaphor помогают подобрать подходящую систему. Это может быть:

смягчитель воды для снижения избыточной жесткости,

устройство для удаления железа – для очистки воды с высоким содержанием железа,

первичный фильтр для защиты водопровода и оборудования,

питьевой автомат на кухню для обеспечения чистой питьевой воды.

Особенно важно продумать комплексное решение в тех случаях, когда в доме только прокладывается водопровод или проводится вода из колодца. «Если все равно ведутся более масштабные работы, разумно сразу предусмотреть установку системы очистки. Переделки позже всегда обходятся значительно дороже», – подчеркивает Комарина.

Более простое решение обходится примерно в 1500 евро, максимальная сумма поддержки – 6500

В рамках программы поддержки районов с малой плотностью населения собственное финансирование человека обычно составляет около 33%. Среднее решение по очистке воды для частного дома вместе с установкой обходится примерно в 2000 евро, а в случае более простых решений – около 1500. С помощью поддержки такая инвестиция становится значительно более доступной.

В реализации проектов в равной степени участвуют государство, местное самоуправление и заявитель. Максимальная сумма поддержки составляет 6500 евро.

В долгосрочной перспективе создание системы водоочистки окупается также за счет снижения расходов на обслуживание и увеличения срока службы оборудования. Например, комбинированные устройства Aquaphor используют около 60 литров воды на одну регенерацию, тогда как многие классические смягчители воды могут расходовать 200-300 литров. Это означает меньший расход воды и более низкие затраты в течение последующих лет.

Компактное решение во всех смыслах экономичнее

При реновации старых хуторских домов технического помещения часто не хватает или оно вовсе не предусмотрено. Именно здесь важную роль играет компактность оборудования. В отличие от многих систем, состоящих из двух отдельных колонн, Aquaphor предлагает комбинированные решения, которые занимают меньше места и проще в установке.

Помимо первоначальной стоимости приобретения, стоит учитывать и расходы на обслуживание, а также потребление воды. Меньший объем воды, используемой для регенерации, означает выгоду как для кошелька, так и для окружающей среды.

За качество воды в колодце отвечает владелец

Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце. Официальные нормы не всегда учитывают факторы, влияющие на повседневную жизнь, например, уровень жесткости. Тем не менее, именно такие «невидимые» проблемы нередко приводят к наибольшим расходам.

Это одна из причин, по которой программу поддержки районов с малой плотностью населения стоит использовать не только тогда, когда качество воды уже очевидно плохое, но и профилактически – до того, как накипь повредит систему отопления или повышенное содержание железа испортит сантехнику.

Местный производитель с большим международным опытом

Решения Aquaphor производятся в Эстонии – на заводах в Нарве и Силламяэ, которые занимают в общей сложности 51 000 квадратных метров и обеспечивают работой около 700 человек. «Производственные линии работают круглосуточно в три смены, а продукция экспортируется в 60 стран мира. Помимо бытовых решений, подразделение Aquaphor Professional реализовало крупные муниципальные проекты – например, модернизацию систем водоснабжения в Молдове или создание контейнерных станций очистки воды для кризисных регионов в Африке», – рассказывает руководитель отдела продаж Комарина.

Системы, произведенные в Ида-Вирумаа, используются также в больницах Израиля и на известных пивоваренных заводах, что подтверждает высокий уровень технологии и ее надежность.

Помимо бытовых решений, подразделение Aquaphor Professional реализовало крупные муниципальные проекты, такие как модернизация систем водоснабжения в Молдове.

«Программа поддержки районов с малой плотностью населения предоставляет отличную возможность сделать свой дом и среду проживания более здоровыми и ценными. Если качество колодезной воды вызывает вопросы или планируется прокладка водопровода, стоит начать с анализа воды и проконсультироваться со специалистом. Так можно получить максимальную пользу от государственной поддержки, и чистая вода действительно придет в каждый дом», – призывает Ольга Комарина критически оценить ситуацию с водой в своем доме.