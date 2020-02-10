Поступления налогов за 2019 год превысили бюджетный прогноз

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Доходы государственного бюджета от поступления налогов выросли в 2019 году на 7,7% до 7,87 млрд евро, превысив прогноз на 1,3%, передает rus.err.ee.

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Поступления социального налога превысили прогнозный показатель на 102,1%, а подоходного налога - на 109%. Это было связано с ускоренным ростом фонда заработной платы за счет увеличения как средней зарплаты, так и числа работников. По данным Налогово-таможенного департамента, в конце 2019 года показатель занятости составлял 60,7% населения.

Поступление акцизов превысило уровень позапрошлого года на 11,5% и на 9,3% - прогнозный показатель для 2019 года.