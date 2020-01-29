Особенности налога с оборота при сделках с жильём

Бывают странные сближения. В том числе в содержании попадающих к нам вопросов. Например, под конец прошлого года с разницей в один день из двух разных фирм пришли вопросы, связанные с применением закона по налогу с оборота в случаях продажи недавно купленных новых квартир.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“ Фото: Валло Круузер

У первой фирмы ситуация простая. Квартиру купили, когда дом ещё строился. То есть по экономической сути сделки осуществили предоплату. И произошло это за год с небольшим до ввода дома в эксплуатацию. Как правило, при таких условиях цена на 8-10% ниже рыночной за готовую квартиру. Когда дом достроили, фирма-собственник (оплатившая её ранее) продала квартиру по рыночной цене.