324 000 человек получат уведомления об уплате земельного налога

Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления налоговой декларации, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.

Сегодня Налогово-таможенный департамент (НТД) начал отправлять уведомления об уплате земельного налога. На электронную почту, по телефону коротким сообщением или по почте 324 000 человек получит более 389 000 уведомлений на сумму 59,7 миллионов евро.

Люди получат уведомления об уплате земельного налога не позднее 15 февраля, но уже сейчас каждый может проверить его в э-НТД (e-MTA). Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления налоговой декларации, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.