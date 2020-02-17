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"Коронавирус может навредить деревообработке"

Коронавирус может стать угрозой и для эстонской деревообрабатывающей промышленности. Фото: Рауль Меэ

Исполнительный директор фирмы Kaamos Timber Тыну Бергманн считает, что быстрое распространение коронавируса может в ближайшем будущем оказать влияние на деревообрабатывающую промышленность Европы и Эстонии, что приведет к задержкам в глобальной цепочке поставок.

По его словам, международные ограничения движения влияют на пропускную способность портов и, следовательно, на экспорт древесины, что, в свою очередь, повлияет на уровень цен на древесину.