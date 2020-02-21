Американская разведка: Россия снова пытается помочь Трампу победить на выборах

Президент США Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Американские спецслужбы считают, что Россия пытается помочь президенту США Трампу добиться переизбрания на выборах в ноябре этого года, сообщают источники американских СМИ, знающие о содержании секретного брифинга для членов Конгресса, пишет BBC.

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СМИ со ссылкой на несколько анонимных источников сообщили, что 13 февраля разведывательное сообщество провело закрытый брифинг о новом российском вмешательстве в американские президентские выборы для членов комитета по разведке Палаты представителей.

По данным New York Times, Трамп узнал о содержании брифинга от республиканских членов Конгресса и был недоволен настолько, что решил не предлагать на утверждение кандидатуру нынешнего директора национальной разведки Джозефа Магуайра.

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В четверг стало известно, что Трамп назначил новым исполняющим обязанности директора национальной разведки - координатора всех 17 разведывательных служб - Ричарда Гренелла. Занимавший до этого пост посла США в Германии Гренелл не имеет опыта работы в разведке, но зарекомендовал себя как убежденный сторонник Трампа.

Гренелл заявил, что займет этот пост на временной основе, а на утверждение Сенату президент представит другую кандидатуру. Некоторые сенаторы высказывали сомнения в перспективах утверждения Гренелла.

Россия отрицает, что помогла Трампу победить на выборах в предыдущий раз в 2016 году.