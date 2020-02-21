dv.ee • 21 февраля 2020
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Преступность

RIA: все больше финансовых мошенничеств направлены на клиентские базы крупных предприятий

В одном случае атака с целью выкупа приостановила работу промышленной компании на 36 часов, предприятие оценило экономический ущерб в 17 000 евро.  Фото: AFP/Scanpix

В январе RIA получил сообщения о трех попытках финансового мошенничества с использованием фальшивых счетов: от имени компаний эстонского строительного, медицинского и логистического сектора партнерам и клиентам направлялись фальшивые счета с просьбой перевести деньги на мошеннический банковский счет, сообщил департамент.

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