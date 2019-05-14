Мошенники создают Smart-ID на чужие имена

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В прошлом месяце выросло число случаев кибермошенничества. Через фиктивные страницы мошенники получали данные человека и создавали на его имя Smart-ID, получая доступ к электронным услугам жертвы, передает RIA. Всего, по данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в апреле было зарегистрировано 300 случаев мошенничества.

Самые серьезные случаи мошенничества, в отношении которых полиция завела уголовные дела, стали происходит в начале февраля, и к апрелю их число увеличилось. Используя сообщения и фиктивные страницы, мошенники пытались создавать новые Smart-ID на чужие имена.

Схема заключалась в том, что человеку от имени известного банка отправляли сообщение, по которому человек переходил на фиктивную страницу банка, где его просили через свой mobiil-ID войти в электронную среду банка. После того, как жертва вводила свое имя пользователя, личный код и PIN 1, мошенники одновременно начинали создавать новый Smart-ID на имя жертвы. После этого невнимательного человека просили ввести PIN 2, который мошенники использовали для завершения создания Smart-ID. Таким образом через новый Smart-ID мошенники получали доступ к данным жертвы и различным электронным услугам, где используется Smart-ID, включая и интернет-банк. По данным RIA, несколько человек понесли финансовые потери.

За действиями SK ID Solutions, которое оказывает услуги Smart-ID, RIA начал надзорный процесс.

Предприятия тоже в числе пострадавших

В прошлом месяце выросло число вирусных писем, заражающих инфосистемы предприятий. Среди пострадавших оказалось и предприятие, которое оказывает услуги жизненной необходимости.

В апреле также продолжились случаи с рассылкой писем компрометирующего характера, влияние которых ограничилось нарушением конфиденциальности данных. С осени прошлого года через подобные письма у эстонских предприятий вымогатели получили сотни тысяч евро.