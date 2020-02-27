В предпринимательстве выросли инвестиции и доходы от продаж

Наибольший вклад в рост дохода от продаж внесли предприятия торговли, а также обрабатывающей промышленности, информации и связи. Фото: Андрес Хаабу

По предварительным данным Департамента статистики, в прошлом году доход от продаж в секторе предпринимательства вырос в большинстве сфер деятельности. Наибольший вклад в рост дохода от продаж внесли предприятия торговли, обрабатывающей промышленности, информации и связи, а наиболее негативное влияние оказали энергетика и горнодобывающая промышленность, сообщила пресс-служба департамента.