Мертсина: ослабление внешнего спроса ограничивает возможности экспорта

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Андрас Кралла

Прошлогоднее снижение экспорта было вызвано в основном спадом спроса на продукцию из сланцевого масла и на оборудование мобильной связи, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В прошлом году экспорт произведённых в Эстонии товаров снизился на 1%. Если в первой половине года рост экспорта был умеренным, то во второй половине он уже переживал сильное снижение (увеличился экспорт лишь в декабре).