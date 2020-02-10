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Мертсина: ослабление внешнего спроса ограничивает возможности экспорта
Прошлогоднее снижение экспорта было вызвано в основном спадом спроса на продукцию из сланцевого масла и на оборудование мобильной связи, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
В прошлом году экспорт произведённых в Эстонии товаров снизился на 1%. Если в первой половине года рост экспорта был умеренным, то во второй половине он уже переживал сильное снижение (увеличился экспорт лишь в декабре).
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