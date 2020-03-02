Предприятие ограничивает общение сотрудников с иностранцами из-за коронавируса

OneMed занимается поставкой медицинских приспособлений (маски, перчатки и т.д.). Фото: Андрас Кралла

Компания OneMed, которая занимается продажей медицинских приспособлений, из-за коронавируса установила ограничения на командировки своих сотрудников и отодвинула визиты зарубежных гостей.

Исполнительный директор OneMed Эвелин Лаар сказала, что компания ввела ограничения на международные командировки для всех сотрудников. “Также переносим на потом визиты гостей из-за рубежа, чтобы сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса и тем самым помочь учреждениям здравоохранения в их работе”, - сказала Лаар.