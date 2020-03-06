Телеканал ПБК прекращает выпускать "Новости Эстонии"
В BMA входят Первый Балтийский канал, несколько рекламных агентств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония". Фото: BMA
Последний выпуск "Новостей Эстонии" выйдет 19 марта. Также прекратится подготовка новостной передачи "Латвийское время", которая в эфире ПБК выходит на территории Латвии, передает rus.err.ee.
Компания Baltic Media Alliance (BMA) обосновала это решение непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга BMA Синдия Фриденберга в пресс-релизе компании.
"Новости Эстонии" выходили на ПБК с марта 2004 года.
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