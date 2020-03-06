dv.ee • 6 марта 2020
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Телеканал ПБК прекращает выпускать "Новости Эстонии"

В BMA входят Первый Балтийский канал, несколько рекламных агентств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".  Фото: BMA

Последний выпуск "Новостей Эстонии" выйдет 19 марта. Также прекратится подготовка новостной передачи "Латвийское время", которая в эфире ПБК выходит на территории Латвии, передает rus.err.ee.

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Компания Baltic Media Alliance (BMA) обосновала это решение непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга BMA Синдия Фриденберга в пресс-релизе компании.

"Новости Эстонии" выходили на ПБК с марта 2004 года.

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